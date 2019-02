Ilmajoen Iiro on jäljestyksen ammattilainen - jälkiä seurataan oli kyseessä riistaeläin tai navetasta karannut vasikka

Ilmajokelaisten Tiina ja Jouni Kosken omistama viisivuotias labradorinoutajauros Artsusa’s Show Me Love eli "Iiro" pääsi vuodenvaihteessa harvinaisuuksien joukkoon. Suomessa on nimittäin tällä hetkellä vain kaksi labradorinnoutajaa, jotka ovat ansioituneet sekä näyttelypuolella muotovalion että jäljestyksessä Suomen käyttövalion arvoisesti. Ilmajoen Iiro on näistä toinen. Lue lisää