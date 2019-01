Vapaussota koulutti Suomen sodankäynnin

– Jos vertaamme Suomen asemaa kansainvälis-poliittisesti tänään ja vuonna 1918, voidaan nähdä yksi merkittävä ero. Puolustusjärjestelmän on tänä päivänä vastattava hyvin toisenlaiseen toimintaympäristöön kuin viime vuosisadalla. Sodan ja rauhan raja on hämärtynyt, ja mukaan ovat tulleet uudenlaiset kriisit. Sotaa ei välttämättä julisteta, vaikka toiminta on jo käynnissä, prikaatikenraali evp. Mauri Koskela kuvaili nykytilannetta puhuessaan tammisunnuntain muistojuhlassa Vimpelin koulukeskuksessa.