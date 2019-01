Aikuisten terveysliikuntatunneilla treenataan nivelten liikkuvuutta yksilöllisesti - ”Korealainen Suk on kannustava ja vaativa opettaja, joka on pelastanut kroppani”

Nurmo-hallin painisalissa on hiljaista. Eri-ikäiset ja -kuntoiset aikuiset seuraavat tarkkaan, mitä korealaisella Han Moo Don 8. danin mustavyön mestarilla Young Sukilla on sanottavaa. Alkamassa on jokaperjantainen aikuisille suunnattu Keon Gang -terveysliikuntatunti. Lue lisää