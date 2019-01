Haluatko työpaikan, jossa seuraava vapaapäivä on 46 päivän päästä?

Eläinlääkäri Jukka Lillstrang von Wendtillä on edessään todelliset härkäviikot: työputken seuraava vapaapäivä on 46 päivän päästä. Nyt, kun Seinäjoen klinikka kasvaa, hänen on tarkoitus pestata lisää henkilökuntaa. Lue lisää