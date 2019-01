Kaksikielinen upouusi päiväkoti tuo toivottua helpotusta Vaasan hoitopaikkapulaan

Vaasan päiväkotitarjonta on monipuolistunut maanantaina Pukinjärvelle avatun uuden yksityisen kaksikielisen päiväkodin myötä. Samalla kaupungin hoitopaikkapula on helpottanut. Päiväkoti Pikkuponissa on 75 päivähoitopaikkaa 0–5-vuotiaille lapsille. Päiväkodissa puhutaan sekä suomea että englantia. Lue lisää