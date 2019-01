Inhottava vatsatauti piinasi jouluna lähes 120 palvelutalossa asuvaa vanhusta Vaasassa – myös influenssa-aalto on tulossa: ”Jos et ole ottanut rokotetta, nyt on kiire”

Vaasassa on liikkeellä sekä influenssaa että norovirusta. Norovirusta on ollut erityisen paljon kaupungin kahdessa palvelutalossa Kotirannassa ja Krannilassa. Niissä on yhteensä 120 asiakaspaikkaa. Lue lisää