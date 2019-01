Erämaakoulutusopisto: Norjan lumivyöryssä kadonneista suomalaismiehistä kaikki kotoisin Pohjanmaalta

Pohjois-Norjan Blåbaerfjelletillä kadonneesta kolmesta suomalaismiehestä tiedetään sen verran, että he kaikki ovat kotoisin Pohjanmaalta. Erämaaopaskurssilla opiskeleva maalahtelainen on syntynyt 1989, kymmenkunta vuotta sitten kurssin käynyt Pietarsaaresta kotoisin oleva mies on syntynyt 1982. Hänen nykyinen asuinpaikkansa on Taalintehdas Kemiönsaaren kunnassa. Kolmas mies on vaasalainen, Mustasaaressa syntynyt vuonna 1986 syntynyt mies, jolla ei ole mitään yhteyttä erämaaopaskoulutuksen kanssa. Lue lisää