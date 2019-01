Katariina Paajaste on Pohjalaisen uusi uutispäällikkö

Erämaakoulutusopisto: Norjan lumivyöryssä kadonneista kaksi on kotoisin Maalahdesta ja Pietarsaaren seudulta

Pohjois-Norjan Blåbaerfjelletillä kadonneesta kolmesta suomalaismiehestä tiedetään sen verran, että he ovat iältään 30–40 -vuotiaita ja kaksi heistä on kotoisin Pohjanmaalta. Pohjalaisen ja Ilkan haastatteleman opettajan mukaan kaksi miehistä on kotoisin Maalahdesta ja Pietarsaaren seudulta. Lue lisää