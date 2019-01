Tuliko jouluna siemailtua? Alkoholi on tietokirjailija Ani Kellomäen mielestä nykyään niin arkipäiväistä, että ihan naurattaa

Toimittaja-kirjailija Ani Kellomäki ihmettelee, miksi alkoholi on nykyään esillä kaikkialla: sitä on somessa, mainoksissa ja yleisötapahtumissa. On matkallelähtöskumppaa, töistäpaluuviiniä ja saunakaljaa. Voiko alkoholista puhua Suomessa kiihkottomasti ja mitä tapahtuu, jos yrittää?