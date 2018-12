Metsästä saatiin kuusi ja jouluinen tunnelma: Joulukuusiretki järjestettiin Laihialla kahdeksatta kertaa – Suosittu tapahtuma on tarkoitettu isille ja lapsille

Reippaat sisarukset Maija ja Inkeri Katajamäki tarttuvat tomerasti kuusesta kiinni ja vetävät sitä pitkin metsätietä. He ovat löytäneet Laihian seurakunnan metsästä sopivan kuusen, jonka he haluavat viedä kotiin. Oskari Luoma on sahannut sen heidän kanssaan, ja tytöt vakuuttavat hoitavansa loput. Paitsi että he raahaavat kuusen autolle, he ovat luvanneet koristella sen. Lue lisää