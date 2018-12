Pohjavedet nasahtavat koko talveksi alas, jos ennuste vähälumisesta ja kylmästä talvesta toteutuu

Pohjavesitilanne on osin huolestuttava. Ilmatieteen laitoksen pidemmän ennusteen mukaan Suomeen on odotettavissa kylmä talvi, jos polaaripyörre kääntää ilmavirtaukset tulemaan idästä (Ilkka 21.12.). Jos näin käy, mikä on todennäköistä, ei sada myöskään lunta. Se merkitsee käytännössä sitä, että pohjavedet jäävät koko talveksi tavanomaista alemmalle tasolle ja sitä, että maa voi routaantua syvälle. Lue lisää