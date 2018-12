Psykiatrisessa hoidossa kuohuu – osa työntekijöistä pelkää jopa hoidon romahtamista, johtajalääkärin mielestä meneillään on mustamaalauskampanja

Osa Vaasan keskussairaalan psykiatrian yksikön työntekijöistä on huolissaan yksikön tulevaisuudesta. Työntekijät ovat lähettäneet sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Reijo Autiolle , sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnuselle , sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Hans Frantzille ja sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtaja Per Hellmanille kirjeen, jossa he kuvaavat huoltaan. Pohjalainen on saanut nimettömän kirjeen haltuunsa. Lue lisää