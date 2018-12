Kurikan seurakunnassa tehtiin hätkähdyttävä havainto – Johtava diakoniatyöntekijä tilanteesta: ”En tiedä, miten pärjäämme”

Kurikan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Pirjo Sariola on laskenut juuri hätkähdyttävän tiedon. Seurakunnan järjestämän joulun ruokakassin on hakenut kolmen ensimmäisen päivänä aikana lähes 120 eri asiakasta. Niistä 15 prosenttia on ollut täysin uusia asiakkaita, joita diakoniatyössä ei ole tavattu ennen. Myös esimerkiksi Jalasjärvellä uusien asiakkaiden vastaava osuus on ollut 11 prosenttia. Se on selvä muutos verrattuna edellisiin jouluihin. Lue lisää