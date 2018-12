Nuoret pääsivät äänittämään omia kappaleitaan ammattistudioon – Biisintekoleiri oli unelmien täyttymys

– Suomessa on niin vähän naisräppäreitä. Mulle tämä on ollut aina jotenkin tosi helppoa, niin siitä se sitten lähti, kertoo 14-vuotias artistilupaus Rinja Kivimäki . Hän on tullut yhdessä viiden muun nuoren kanssa Pop Akatemian järjestämälle biisintekoleirille. Lue lisää