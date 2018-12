Etelä-Pohjanmaan jäät ovat vielä erittäin heikkoja, mutta jäillä on jo näkynyt mopoilijoita, luistelijoita, hiihtäjiä ja pilkkijöitä – Ylipalomies Hannu Övermark varoittaa: vaarallista touhua

Etelä-Pohjanmaan alueen vesistöjen jäätilanne on vaihteleva. Myös Lappajärvellä tilanne on elänyt viime päivinä. Ylipalomies Hannu Övermarkin mukaan jäätä on eri paksuisesti ja laajuisesti järven eri puolilla.