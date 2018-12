Vepsun onnistui tavoitteessaan – kausikorttilaisten määrä tuplaantui jo nyt

Vaasa Palloseura on saanut tuplattua kausikortin ostaneiden määrän. Seura on myynyt kausikortteja loka-marraskuun ajan tarjoushinnoin. Päätykatsomoon on päässyt katsomaan tulevan kauden pelejä 59 eurolla ja pääkatsomoon 149 euron hintaan. Lue lisää