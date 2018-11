Sairaanhoitopiiri osasi varautua tuhkarokon tuloon jo syksyllä – myös Maalahdessa rokotteen kattavuus on hyvin alhainen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan suurin osa tuhkarokolle altistuneista on tavoitettu Luodossa ja Kokkolassa. Altistuneita on arviolta ainakin kaksisataa, joista noin sata terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella. Sairaanhoitopiirin mukaan tuhkarokkoepidemian uhka on yhä olemassa.