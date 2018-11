Eteläpohjalaisilla on kova kaipuu kotiin – Finn-Power saa hakemuksia paluumuuttoa harkitsevilta

Seinäjoelle syksyn aikana muuttanut Finn-Power on ottanut kesälomista tähän päivään mennessä 15–20 uutta työntekijää. Työntekijöitä on yhteensä noin 400 ja he ovat nyt toista viikkoa saman katon alla. Konttorin väki muutti Kauhavalta viimeisenä, tuotanto on pyörinyt Seinäjoella jo pari kuukautta. Lue lisää