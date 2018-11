Vaasa nostaa tuloveroprosenttia 20,5 prosenttiin – valtuusto äänesti kaksi kertaa

Vaasan ensi vuoden tuloveroprosentti on 20,5 prosenttia. Siinä on puolen prosenttiyksikön nousu nykyiseen. Korotus on kaupunginjohtaja Tomas Häyryn ja kaupunginhallituksen esityksen mukainen. Lue lisää