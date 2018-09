Vaasako kriisikunta? Alijäämää on yli 23 miljoonaa, mutta ongelmaan on myös monta hoitokeinoa

Vaasa ei ole kriisikunta eikä sellaiseksi tule, vaikka kaupungille on vuosien varrella kertynyt kumulatiivista alijäämää yli 23 miljoonaa euroa. Tämä on kaupungin vs. talousjohtaja Jari Karjalaisen vahva mielipide. Lue lisää