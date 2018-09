”Elinvoimainen ja innovatiivinen pitäisi olla” – Karvalan kylä aloitti matkan Suomen älykkäimmäksi kyläksi

Tapaaminen on sovittu osoitteeseen Kauhavantie 266. Maarit Ahola on jo paikalla, Tarja Mäkiniemi tulee saman tien, ja sovittuna aikana myös Paavo Sadeharju . Koolla on Lappajärven Länsirannan kyläseuran kärkikolmikko. Tutummalta ehkä kuulostaa, jos puhutaan Karvalan kylästä. Lue lisää