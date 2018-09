Japanilaista nykytaidetta esille Nelimarkka-museoon Alajärvelle

Alajärven Nelimarkka-museolle on tulossa ensi kesänä kaksi viikkoa kestävä japanilaisen taiteen suurnäyttely Suomen ja Japanin 100-vuotisen yhteistyön kunniaksi. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Japan International Artists Society ja Club des Amis de l’Europe et des Arts -järjestöjen kanssa. Yhdistysten tarkoituksena on yhdistää ihmisiä taiteen kautta. Lue lisää