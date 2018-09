Entisen Hotelli Fennon kiinteistö aiotaan purkaa viimeistään keväällä, se halutaan pois turistien silmistä

Vuosikausia tyhjänä Vaskiluodossa ollut entinen Hotelli Fenno on pahoin rapistunut ja surullisen näköinen. Tunnelma on aavemaisen kolkko, vaikka on kirkas ja aurinkoinen päivä. Kasvillisuus rehottaa monin paikoin. Mieleen tulevat tv-dokumentit ja lehtijutut hylätyistä rakennuksista ja kaupunginosista. Lue lisää