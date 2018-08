Wärtsilä otti käyttöön uudenlaiset työtilat Powergate II:ssa – working cafe’ssa työpisteen voi valita uudelleen vaikka joka aamu

Wärtsilä otti Vaasassa käyttöönsä vajaat kolme viikkoa sitten ensimmäisen osan Powergate II kiinteistöstä Runsorissa. Kyseessä on valtava harppaus toimihenkilöiden työolosuhteiden parantamisessa. Kahteen asiaan on kiinnitetty runsaasti huomiota, työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kiinteistötekniikan automaatioon. Lisäksi tietoliikenneyhteyksiä on parannettu hurjasti. Digitalisaatio näkyy talon lukuisissa video- ja neuvotteluhuoneissa sekä toiminnan ohjaamisessa. Lue lisää