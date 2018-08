Kolumni: Kaiken ratkaisee, haluaako Seinäjoki-Vaasa -kaksois- kaupunki pelata liigaa vai höntsää

Tämä on nii-iin pieni kaupunki, että everybody knows everybody! Meitä on vaan 300 000! Onko sinun kotikaupunkisi sen kokoinen, että sielläkin kaikki tuntevat toisensa? Ulkomaanmatkalla tavattu Adnan nauraa ja asettaa samalla mittakaavan, mistä puhutaan, jos Seinäjoen ja Vaasan välille syntyisi kaksoiskaupunki. Siinä 240 000 asukkaan lakeuden metropolissa melkein kaikki voivat oikeastaan tuntea toisensa. Lue lisää