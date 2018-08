Maija Anttila on tekemässä historiaa – ensimmäinen suomalainen, joka on tuottamassa näytelmän Broadwaylle

Seinäjoelta lähtöisin oleva Maija Anttila on tuottamassa näytelmää New Yorkin Broadwaylle. Näytelmän nimi on MsTRIAL. Se kertoo raiskauksen uhriksi joutuneesta naisesta, joka asettuu valta-asemassa olevaa miestä vastaan. Näytelmän budjettia ollaan keräämässä tällä hetkellä kasaan joukkorahoituksella. Lue lisää