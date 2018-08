Poliisi ja vapaaehtoiset turvasivat ensimmäisen päivän koulutien – Poliisi huolissaan suojatierikkomuksista: ”Aika tuntematon sääntö yllättävän monelle”

On torstaiaamu ja Tanelinrannan koulussa on juuri alkanut syksyn ensimmäinen koulupäivä. Pohjanmaan poliisilaitoksen ylikonstaapeli Jari Myllymäki pysäyttää lähestyvän auton ja ohjaa tien sivuun. Autoilija on painanut kaasujalkaa aivan turhan hanakasti, ylittäen alueella sallitun nopeuden (40 km/h) jopa 30 kilometrillä. Lue lisää