Kurikassa turvetuotantoalueella palaa suuri alue maastoa – noin 10 paloasemaa paikalla, puolustusvoimien apuvoimaa kutsuttu paikalle

Kurikassa Kurjentiellä turvetuotantoalueella on käynnissä suuri maastopalo. Palo on alkanut levitä myös metsän puolelle. Alue ei ole vielä täysin rajattu, mutta se on arviolta 3-4 hehtaaria.