Seinäjoen Golfkeskuksen lähellä syttyi salamaniskusta maastopalo — maasto vaikeakulkuista ja tie kaukana

Hietasaaren uimarannassa ei sinilevää – rannalla voi uida normaalisti

Hietasaaren rantaviiva on täyttynyt vihertävästä ja lauttamaisesta levämössöstä. Rannalla oleva levä on saanut ihmiset välttämään uimista. Tilanne on herättänyt myös paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Lue lisää