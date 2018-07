”Jäätävää tuhoa” tekevää gammayökköstä on myös Etelä-Pohjanmaalla – torjunnassa käytettävä aine voi loppua

Afrikkalainen vaeltaja on aivan yllättäen iskenyt heinäkuun lopussa suomalaisille pelloille. Vaeltaja on nimeltään gammayökkönen. Se on perhonen, jonka toukka popsii pellot pahimmillaan paljaiksi. Lue lisää