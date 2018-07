Kyberhyökkäys sammuttaa sähköverkon, yhteiskunta selviää muutaman päivän

Kyberhyökkäys on Suomelle todellinen uhka. Tätä mieltä ovat Poriin keskiviikkona kokoontuneet viranomaiset ja asiantuntijat. Samaan hengenvetoon he kuitenkin toteavat, että Suomella on hyvät valmiudet selviytyä hyökkäyksestä. Lue lisää