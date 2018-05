Ukrainan suurlähettiläs: ”Suomi on jo valinnut puolensa ja on aseellisesti täysin yhteensopiva Naton kanssa”

Suomi on valinnut puolensa ajat sitten, ja sillä on täydet tekniset valmiudet liittyä sotilasliitto Natoon, jos vain halua on, sanoo Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Andrii Olefirov. Lue lisää