Kyrönjoen jääpadot lähtivät liikkeelle, teitä on poikki ja rakennuksia uhattuna: ”Tulvaveden peittämällä tiellä ei kannata liikkua jalan eikä ajoneuvoilla”

Kyrönjoen jääpadot ovat lähteneet liikkeelle ja joen alaosalla aiheutuu tulvahaittoja: teitä on poikki, muutamia rakennuksia on uhattuna ja useita rakennuksia on jo suojattu. Lue lisää