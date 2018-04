Kolumni: Voima olkoon kanssanne

Nuo kirotut folion palaset. Kauppaan kun astelet sisään, on mahdotonta välttää niitä. Toiselta nimeltään vappupallot, on taktisesti aseteltu sisäänkäyntien ja kassojen viereen niin, että varmasti jokainen kärsimätön, suunnilleen vajaa metrin mittainen marakatti ne huomaa. Karkuun et pääse. Huojuvat puolelta toiselle kuin teekkarit parin viikon kuluttua puistoissa. Lue lisää