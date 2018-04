Teuvakin keskustellut vanhusasumisen yksityistämisestä, yksi keskustelukumppani on ollut Esperi Care

Puolen tusinaa yksityistä hoivapalveluyritystä on kiinnostunut ottamaan siipiensä suojaan Teuvan kunnan vanhusasumispalveluja, ja kunta on alustavasti keskustellut niiden kanssa. Yksi keskustelukumppani on ollut Esperi Care. Lue lisää