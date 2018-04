Kolumni: Luettu ja ymmärretty

Afrikan kielistä suurin osa on samanlaisia kuin suomi. Jokaista äännettä kohti on oma kirjaimensa ja jokaisella kirjaimella on oma äänteensä. Tämän vuoksi näitä kieliä on helpompi oppia puhumaan ja lukemaan kuin monia eurooppalaisia kieliä.