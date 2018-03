Kolumni: Kävelikö hallitus oikeuden yli?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, tuttujen kesken sotea, ja siihen liittyvää maakuntauudistusta on kutsuttu politiikan ikiliikkujaksi. Ei syyttä, sillä niin pitkään uudistusta on tehty. Hallituksen hajottamisellakin on uhattu. Lue lisää