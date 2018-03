Kolumni: Jo on aikoihin eletty

Vielä kymmenkunta vuotta sitten suomalaiset metsänomistajat olivat ihmeissään, kun metsäteollisuus toi Venäjältä ja osin myös Virosta suuria määriä tarvitsemastaan raakapuusta. Onneksi tänä päivänä tuonti on huomattavasti vähäisempää kuin aikaisemmin, osin Venäjän vientitullien ansiosta, osin kotimaan puuntarjonnan lisääntymisen vuoksi. Tarjonta Suomessa on lisääntynyt jopa siinä määrin, että kotimainen teollisuus ei kykene ottamaan kaikkea tarjolla olevaa kuitupuuta vastaan. Vai millä on selitettävissä se, että Kalajoelta lastataan laivoihin kuitupuuta Ruotsiin vietäväksi. Etelän satamista menee raakapuuta myös Keski-Eurooppaan jalostettavaksi. Lue lisää