Ramppi valitsee kesänäytelmäänsä mielikuvien Eemelin – pääroolin esittäjän täytyy täyttää muutama tärkeä ehto

Kaikilla suomalaisilla on mielikuva siitä, miltä näyttää lastenkirjailija Astrid Lindgrenin luoma fiktiivinen klassikkohahmo Vaahteramäen Eemeli. Eemeli on rasavilli pikkupoika, jolla on valkoinen pörrötukka, polvihousut ja taipumusta pilailuun. Lue lisää