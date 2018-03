Jatkoon! Vaasalaisen Ida Yli-Mäenpään ääni hurmasi tähtivalmentajat, seuraavaksi vuorossa semifinaali ja livelähetys

Vaasalainen Ida Yli-Mäenpää, 19, selvitti tiensä The Voice of Finland -kilpailun livelähetyksiin. Hän hurmasi perjantain lähetyksessä tähtivalmentajat, ja on ainoana pohjalaisena mukana huhtikuun alussa alkavassa semifinaalissa. Yli-Mäenpää sanoo kisan olleen henkisesti raskas puristus. Lue lisää