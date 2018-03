Kolumni: Meidän voima

Viime viikolla vietimme naistenpäivää. Naisten asema on meillä täällä Suomessa hyvällä tolalla, mutta heti, kun käännämme katseemme toisaalle, huomaamme, että tasa-arvossa ja naisten oikeuksissa on jossain muualla vielä paljon työtä. Menneisyytemme ja vain lähihistorian tarkastelu antavat valtavasti perspektiiviä. Tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys, eriarvoistamista on niin monessa asiassa, ja aivan liian paljon. Lue lisää