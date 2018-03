Minne katosivat selin seisovat miehet? Soldiers of Odin vakuuttaa, että toiminta jatkuu edelleen – poliisin mukaan katupartiot ovat kadonneet pohjalaiskaupungeista

Pitkän aikaa on ollut hiljaista. Soldiers of Odinin viikinkikypärätunnuksia ei enää kuukausiin ole näkynyt säännöllisesti sen enempää sosiaalisessa mediassa kuin lehtienkään palstoilla. Vuosi sitten Supo kommentoi, että nationalistiryhmittymä on siirtynyt kaduilta nettiin. Järjestön sosiaalisen median ylläpitäjä vakuuttaa Ilkan ja Pohjalaisen toimitukselle, että S.O.O. päivystää kaduilla joka päivä. Lue lisää