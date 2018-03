Poliisi tarkistaa huhut, koska usein ne johtavat rikosten jäljille - raiskauksesta ilmoitettiin

Pohjanmaan poliisi on saanut vahvistusta sosiaalisessa mediassa kiertäneeseen huhuun, jonka mukaan nainen tai tyttö on Vaasan seudulla raiskattu. Poliisille on tehty raiskauksesta rikosilmoitus. Lue lisää