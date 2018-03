Kolumni: Herätetään kaupunkikeskusta uudelleen!

Seinäjoen kaupunkikeskusta on ollut aikamoisessa myllerryksessä pitkälle toista vuotta. Rakennustyömaata on tuntunut olevan toisen perään ja liikkuminen on paikoittain haastavaa. Vaikken itse ole kokenut tätä ylitsepääsemättömänä keskustan palveluiden käyttäjänä, niin moni kuitenkin on. Suunnaksi on valittu jokin toinen kuin Seinäjoen keskusta. Tämä on tietenkin valitettavasti näkynyt myös keskustan elävyydessä ja kaupunkilaisten tottumukset ovat muuttunut. Tässä hankalassa tilanteessa ovat kärsineet myös keskustan yritykset. Asiakasvirrat ovat vain yksikertaisesti heikenneet. Lue lisää