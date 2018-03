Kuuden lapsen äiti Marianne Kasari tekee keppihevosia ehkä pian jo työkseenkin – kepparibuumi ei näytä laantumisen merkkejä

Seinäjokelainen kuuden lapsen kotiäiti Marianne Kasari on kätevä käsistään. Hän on tehnyt jo muutaman vuoden omin käsin aidon hevosen näköisiä keppihevosia. Harrastus on edennyt jo niin pitkälle, että hän saattaa perustaa niiden tekemistä varten oman toiminimen monien tuttujensa kehottamana. Lue lisää