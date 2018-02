Kolumni: Opposition parku ei auta

Tämän kauden viimeiset valtiopäivät on käynnistetty. Ja sen kyllä huomaa. Huumorintajuton oppositio on paniikissa. Pelkkää huutoa ja pahaa tuulta. Valmistautuvat vaaleihin kuin mehiläiset talviunille. Mutta ei vaalit ole ihan vielä tulossa. Tämä hallitus istuu kautensa loppuun. Joku miettii, että mitenköhän se edes on mahdollista, kun koko ajan media arvuuttelee, että loppu on lähellä?! Siksi, koska olemme saaneet enemmän aikaan kun pari edellistä hallitusta yhteensä. Lue lisää