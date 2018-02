Suupohjasta tarkkoja susihavaintoja uuteen kanta-arvioon

Hyvä lumitilanne on auttanut susihavaintojen tekemisessä uuteen kanta-arvioon. Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan riistapäällikkö Mikael Luoman mukaan esimerkiksi Suupohjan alueelta on saatu erittäin hyvää aineistoa yhä tarkemman kanta-arvion laatimiseksi. Petoyhdyshenkilöillä on siinä merkittävä rooli. Lue lisää