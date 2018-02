Anna-Maja Henriksson hehkuttaa suomalaista turkistarhausta - ”kieltäminen olisi ajattelematonta”

− On syytä sanoa se ääneen: suomalainen turkistarhaus on maailman parasta. Suomen turkistarhauksesta on tullut maailman paras panostamalla eläinten hyvinvointiin, laatuun, jäljitettävyyteen ja sertifiointiin, RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson sanoi turkistarhaajien juhlissa Seinäjoella lauantai-iltana. Lue lisää