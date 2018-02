Kolumni: Totuuden jälkeinen politiikka

Totuuden jälkeinen aika on käsite, joka on tunkeutunut keskusteluihin politiikasta ja turvallisuudesta. Totuuden jälkeisellä ajalla tarkoitetaan poliittista kulttuuria, jossa tunteisiin vetoaminen on tärkeämpää kuin argumenttien todellinen paikkansapitävyys. Myös suoranaisia valheita esitetään totuutena. Britannian Brexit-päätöstä erota EU:sta ja Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltain presidentiksi pidetään todisteena tästä ajasta. Lue lisää