Pandataloon vielä reilusti lippuja jäljellä: ”Myynti on käynnistynyt hyvin, mutta paljon on myytävääkin”

Ähtärin eläinpuiston pandakaksikon karanteeniaika on pian ohi, sillä pandatalon ovet avataan yleisölle lauantaina. Pandatalon avajaispäivälle on vielä reilusti vapaita lippuja mihin kellonaikaan tahansa. Sama tilanne on kahden seuraavan viikon eli hiihtolomaviikkojen ajan.